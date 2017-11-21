Festeja municipios la Revolución Mexicana

Frontera.-Al celebrar el 107 aniversario de la Revolución Mexicana, cientos de fronterenses se dieron cita al primer cuadro de la ciudad para disfrutar el desfile cívico deportivo en el que participaron más de 25 contingentes de escuelas tanto primarias, secundarias, preparatorias y de universidades.

El desfile con el que se celebró un aniversario más de la revolución, arrancó minutos antes de las 9 de la mañana desde el cruce de la calle Lázaro Cárdenas con Progreso en la zona Centro para avanzar sobre la progreso hasta pasar por la Presidencia Municipal donde las autoridades estuvieron presentes.

Uno a uno de los contingentes fueron avanzando, mostrando principalmente sus escoltas marcando el respeto cívico ante tan importante evento de la historia de nuestro país como lo es la Revolución por la que se recuerdan a grandes héroes como Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, entre otros.

De hecho durante el desfile se vieron grandes representaciones realizadas por los estudiantes de todos los niveles educativos que mostraron el respeto por los héroes de nuestro País quienes entregaron su vida para que los mexicanos dejaran de vivir bajo el yugo del gobierno de Porfirio Díaz o de Victoriano Huerta.

Así uno a uno los contingentes de las escuelas fueron avanzando mostrando entusiasmo en cada uno de los cuadros artísticos y deportivos que presentaron para esta fecha que forma parte de la historia de nuestro país por los acontecimientos registrados en 1910 y en donde el coahuilense Venustiano Carranza así como Francisco I. Madero formaron parte fundamental de dicha historia.

