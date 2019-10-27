Festejan 88 años de ejido ‘El Cerrito’

San Buenaventura, Coah.- Durante los festejos de Aniversario del Ejido Guadalupe Victoria “El Cerrito” autoridades municipales y ciudadanos de San Buenaventura convivieron con las familias que salieron en cabalgata desde el Ejido San Francisco.

La alcaldesa Gladys Ayala acompañó a las familias desde la salida donde decenas de cabalgantes iniciaron la Cabalgata tradicional de “El Cerrito”.

Familiares de los pocos habitantes que viven en el Ejido o quienes nacieron en el poblado se sumaron al festejo entre ellos de los ejidos San Francisco, Sombrerete, San Lorenzo, Higueras, La Cascada y más comunidades rurales que asistieron y fueron atendidos por los anfitriones con comida al llegar al pueblo para todos los cabalgantes, visitantes y por la noche un baile de música norteña para amenizar el 86 Aniversario.

La alcaldesa Gladys Ayala acompañó a las familias desde la salida donde decenas de cabalgantes iniciaron la Cabalgata tradicional de “El Cerrito”.

La alcaldesa Gladys Ayala fue acompañada también por su esposo el Ing. Carlos Mario Villarreal Presidente de la Asociación Ganadera Local y en su mensaje felicitó al comisariado ejidal, a las familias y su descendencia porque cada año celebran con orgullo la tradición que les identifica como de los primeros pobladores y formadores de más generaciones entre los sambonenses.

“Muchísimas felicidades a todas ustedes familias de nuestro querido Ejido Guadalupe Victoria mejor conocido como “El Cerrito” por la hospitalidad que les caracteriza al recibirnos y este año ha sido el mejor de muchos porque hay gente que tenía años sin venir y ahora pudieron recorrer en auto, camionetas, Trailas o a caballo los más de 20 kilómetros desde el entronque con carretera rural 28 en este nuevo camino recién pavimentado y ampliado Gracias a la inversión del Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís que hizo realidad esta petición así como la construcción del nuevo dispensario y una transformación enorme de este bonito lugar. Espero que disfruten el maravilloso paisaje y la gente que cada año nos reciben y se esfuerzan por tener la mejor cabalgata”.

Los habitantes agradecieron la visita de Gladys Ayala y dijeron que esperan pronto la visita del gobernador para celebrar por las grandes obras que les llevó y que hoy dan mejor calidad de vida a todos.