Firman convenio Coahuila y ONU para viviendas

Ciudad de México.- Con el compromiso de implementar nuevas políticas de desarrollo urbano sostenible y vivienda que contribuyen a elevar la calidad de vida de los coahuilenses, se efectuó la reunión bilateral y firma de Acuerdo de Contribución entre el Gobierno del Estado de Coahuila y ONU-Habitat.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que este convenio será una gran herramienta para que Coahuila mantenga viviendas dignas y espacios de calidad para las familias, considerando el reto que tiene la entidad como un gran polo de desarrollo económico, al que cada día llegan más personas a vivir, resultado de la atracción de inversiones.

El Gobernador coahuilense y Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, firmaron el convenio colaborativo.

Esta alianza establece que ONU-Habitat formalizará un marco de cooperación para asistir técnicamente al Gobierno de Coahuila para el diseño de la estrategia integral de vivienda adecuada y urbanización sostenible, alineada con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana.

Riquelme Solís destacó que Coahuila es un estado fuerte de los que más contribuyen al crecimiento económico del México, el más seguro del norte del País y el cuarto a nivel nacional, además de primero en Inversión Extranjera Directa per cápita, el segundo más exportador y el quinto más competitivo.

“Los ojos de los inversionistas están puestos en Coahuila por las fortalezas y ventajas competitivas que tenemos. Igualmente, de acuerdo al CONEVAL 2018, Coahuila ha logrado en los últimos años importantes avances que la posicionan entre las primeras tres entidades federativas con menos personas en pobreza y de las que más avances registran en los rubros de reducción de rezago educativo; en calidad y espacios en la vivienda, en acceso a los servicios básicos y la seguridad social”, detalló.

“En este contexto, ha sido prioritario para nuestro Gobierno garantizar que las familias coahuilenses cuenten con una vivienda digna y adecuada, que incluya certeza jurídica de su patrimonio, para lo cual hemos instrumentado políticas públicas en colaboración con los ayuntamientos y los colegios de profesionales que han demostrado su efectividad”.

Riquelme Solís destacó que la rica y amplia experiencia de ONU-Hábitat permitirá identificar buenas prácticas internacionales en la materia; diseñar estrategias locales de éxito adaptadas al contexto estatal, así como establecer un diagnóstico preciso sobre la situación de la vivienda en Coahuila, que conduzca al Estado a establecer políticas públicas de mayor impacto social y de largo alcance.