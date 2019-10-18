Fortalece Coahuila Competitividad

Parras de la Fuente, Coah.- Para proporcionar al turista nacional y extranjero orientación e información profesional sobre el patrimonio turístico, cultural y atractivos de México, un grupo de 60 estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 21, “Prof. Federico Berrueto Ramón”, de Parras de la Fuente, recibirán su diploma como Guías Generales.

Guadalupe Oyervides Valdez, Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado, destacó que esta acción es un hecho histórico, ya que de tener sólo siete guías en todo el estado a principios de año, ahora se contará con 67 Guías Generales capacitados para operar en Coahuila y en cualquier parte del País.

Resaltó que el diplomado en el que participan alumnos de la carrera de Técnico Trilingüe en Turismo de dicha institución educativa, tendrá una duración 520 horas y es acreditado por la SECTUR Federal, mismo que tendrá validez nacional, ya que abarca temas de historia, arqueología, artes, sociología, normas y cultura turística, entre otros. Agregó que quienes recibirán la credencial como Guía en la modalidad de General, son personas que cuentan con estudios de guía a nivel técnico, relacionado con la actividad a desempeñar y validados por el Instituto de Competitividad de la Secretaría de Turismo Federal, reconocido en los términos de las leyes de la materia y que puedan desempeñar esta actividad a escala nacional con un dominio global de los atractivos turísticos del País.

Un grupo de 60 estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 21, “Prof. Federico Berrueto Ramón”, recibirán su diploma como Guías Generales.

“Lo mejor es que esta importante capacitación la tendrán gratis, y cumplir un programa de estudios equiparado a la Norma Oficial certificada por la SECTUR Federal no fue tarea fácil”, detalló.

Indicó que la participación de Sedetur Coahuila es registrar el diplomado ante la SECTUR y asegurarse que cumpla con la Norma 08 de esta instancia nacional, además de impartir parte del diplomado con temas referentes a normas y cultura turística.

“Contar con 67 Guías Generales en Coahuila nos da la certeza de que vamos a ofrecer una atención más profesional a nuestros visitantes, para que con su guía puedan disfrutar mejor a Coahuila como destino turístico; la ventaja para ellos es que su certificación es nacional y pueden desempeñarse en cualquier parte del País”, resaltó.

En el arranque del Diplomado para Guías Generales estuvo presente Ramiro Pérez Arciniega, Alcalde de Parras de la Fuente; Carlos Alfredo Segovia Lozano, Director del CBTA N° 21; Adriana Vidal Caballero, Rectora de la UTP Parras; Miguel Echeverría, Director de la OCV Parras; Dagoberto Rodríguez Farías, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Parras, y Luis Fernando Ramírez Monrreal, director de Capacitación y Certificación Turística de la Sedetur.