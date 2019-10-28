FORTALECE MARS CON 46.8 MDP A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- En beneficio de 86 mil 700 estudiantes de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega simbólica de recursos por 46 millones 850 mil pesos a 650 Escuelas de Tiempo Completo.

En la Escuela Primaria Federal Profesora “Emilia Hilario Valerio”, de la Ciudad de Saltillo, el Mandatario estatal entregó 10 cheques de manera simbólica a los preescolares “Europa”, “Ramón López Velarde”, “Heroico Colegio Militar”, “Pepita de Valle”; a las Primarias “Pepita de Valle”, “Pedro María Anaya”, “Ignacio Manuel Altamirano”, “Miguel Hidalgo”, “General Álvaro Obregón” y la Secundaria “Francisco Villa”.

En su mensaje, expuso que ante la baja de recursos a nivel federal, el reto de su Administración es poder incrementar el apoyo a más Escuelas de Tiempo Completo, así como fortalecer la infraestructura educativa de Coahuila con recursos propios.

“Aquí, simbólicamente hacemos entrega de recursos, del cual son acreedores, merecedores y bien ejecutores porque sabemos hoy que si la educación está bien en Coahuila, es gracias a nuestras maestras y maestros, gracias a quienes tienen la oportunidad de dirigir un plantel”, destacó.

Puntualizó que la labor educativa que se realiza en Coahuila es una parte fundamental para que en la actualidad se tengan buenos números en formalidad laboral, estabilidad magisterial, dentro de los indicadores en materia de desarrollo económico que le otorgan al País las calificadoras, instituciones bancarias y organizaciones empresariales.

Señaló que Coahuila se encuentra dentro de los primeros 5 lugares en la mayoría de indicadores, y sobresale a nivel nacional en materia de seguridad, de la que no gozan otras entidades federativas.

“Somos la cuarta entidad más segura del País, Saltillo es la ciudad con mejor percepción en materia de seguridad, y tenemos cuatro ciudades que hoy están a nivel nacional como ejemplo en esa materia”, precisó.

En su intervención, el Secretario de Educación, Higinio González Calderón, explicó que aparte de los recursos entregados de las 650 Escuelas beneficiadas, de ellas 105 reciben apoyos alimentarios en beneficio directo de más de 4 mil niños.

Informó que los recursos de las Escuelas de Tiempo Completo se empezaron a repartir desde semanas pasadas, y cuyo, beneficio apoya a estudiantes de familias con alta marginación, además de combatir la deserción escolar y ofrecer oportunidades de desarrollo.

La Directora de la Escuela “Emilia Hilario Valerio”, Maricela Flores Garza, en voz de todas las instituciones educativas que participan en Escuelas de Tiempo Completo, destacó que es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública orientar al fortalecimiento de la educación para favorecer la calidad educativa con equidad e inclusión.

“Hoy estamos recibiendo el recurso económico del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, el cual ocupamos y usaremos con gran responsabilidad, asumiendo el compromiso de emplearlo para el beneficio común de la comunidad educativa de nuestro estado, garantizando a su vez, que nuestros alumnos serán los principales beneficiados”, declaró.

El Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, destacó que las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes son el presente de Coahuila que están en formación, por lo cual un Programa como el de Escuelas de Tiempo Completo es algo que se logra en trabajo en conjunto y poder brindar apoyos para que tengan oportunidades de desarrollo.