Fracasa estrategia de cobro de SIMAS

SAN BUENAVENTURA COAH.- Ante la poca respuesta de los usuarios de SIMAS para ponerse al corriente en sus adeudos, el personal se dará a la tarea de visitar personalmente a los morosos para invitarlos a que lo hagan descartando una vez más la idea de vender la cartera vencida.

Fue durante el mes de junio cuando se implementó la promoción de pagar una cantidad mínima que cubriera el adeudo, siendo el caso de aquellos que debieran de dos a cinco mil pesos, podrían arreglarlo con mil 536 pesos.

No venderemos la cartera vencida, acudiremos a los domicilios de los morosos, afirmó el gerente de SIMAS, Félix de la Rosa Falcón.

O bien que el adeudo fuera de cinco mil pesos podría arreglarlo con dos mil pesos, además del proyecto de pago a plazos para que no les resultara tan gravoso.

El gerente de SIMAS, Félix de la Rosa Falcón, reconoció que ambas propuestas no tuvieron la aceptación que se esperaba, “la gente no acudió lo que quiere decir que tendremos que implementar otras estrategias para acercarla a las oficinas siendo en este caso visitarla donde vivan y haciéndoles ver la importancia del pago oportuno ya que con eso se liquidan los recibos de la luz que utilizan los pozos para la extracción y que en las últimas fechas se han elevado de manera considerable”.

Aun y cuando los pagos de la luz se dispararon, el responsable de SIMAS dijo que no se tiene contemplado elevar las tarifas y que así van a continuar aunque pasen apuros pues tienen la consigna de no perjudicar la economía de los usuarios.

Cabe mencionar que de los ocho mil 300 usuarios que tiene SIMAS el 30 por ciento está dentro de la cartera vencida y es a ellos a quienes visitarán personalmente.