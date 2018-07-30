Gana Pentatlón segundo lugar

DIANA ORTIZ / LA VOZ

FRONTERA, COAH.- Un segundo lugar en pruebas de campo, así como dos segundos lugares en pruebas individuales obtuvieron elementos del Pentatlón Deportivo Militarizado Frontera en los Juegos Nacionales Militarizados, los deportistas al llegar al municipio se reunieron en la plaza principal para dar a conocer sus logros.

La mañana de este lunes, fueron recibidos a su llegada por el director de Educación, Raúl Rizo Zaragoza, quien en representación del alcalde Florencio Siller Linaje, les dio la bienvenida y los felicitó por sus logros.

Andrea López y Óscar Olvera ganaron también un segundo lugar en las pruebas individuales.

El comandante Gabriel Menchaca Cerna, segundo oficial, hizo la presentación de los elementos que participaron en pruebas de campo, entre ellas, campo traviesa, tiro al blanco y otras actividades más, en donde fueron superados solo por el equipo de Veracruz, quien en esta ocasión obtuvo el primer lugar de los Juegos Nacionales.

Este equipo de Pentatlón tiene cuatro años en actividad, y el año pasado participaron en los Juegos Nacionales desarrollados en Guerrero donde obtuvieron el primer lugar, para el 2019 los Juegos Nacionales se llevarán a cabo en Torreón, Coahuila y desde hoy el compromiso de este pelotón es buscar de nuevo el primer lugar.

En las competencias individuales, el segundo lugar lo obtuvo la señorita Andrea Michelle López Bustamante en la contienda femenil, y en la masculina, el joven Óscar Olvera quien también obtuvo un segundo lugar.