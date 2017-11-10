Garantizan vuelo a la Ciudad de México

Frontera.-Mientras que en Saltillo el vuelo de Aeromexico a la ciudad de México dejará de funcionar el 22 de noviembre, en Monclova Aeromar tiene garantizada su presencia al mantener ocupación de 36 a 43 pasajeros de lunes a jueves y hasta 60 pasajeros durante los días viernes, esto a pesar del reciente incremento en viaje sencillo que alcanza precio de 2500 pesos.

Los costos del pasaje sencillo pasaron de 1700 pesos a 2094 pesos el más económico y varia hasta los 2500 pesos en base a la reservación previa que puedan tener, mientras que el retorno, es decir de la CDMX a Monclova el más económico es de 2160 pesos.

La encargada de aeromar en Monclova, Daniela González, detalló que la ocupación en el vuelo que se tiene a diario con horario de salida de 9:45 horas sigue siendo rentable porque los números de lunes a jueves marcan entre 36 y 43 pasajeros.

Mientras que en el retorno son aproximadamente 30 las personas que a diario llegan procedentes de la CDMX, lo que demuestra que el vuelo es rentable y que en esta región desde el arranque de sus operaciones las cifras de ocupantes no han disminuido.

Detalló que los registros que tienen, marcan una tendencia de mayor ocupación principalmente los días viernes donde se han registrado hasta 60 pasajeros con destino a la capital del país, mientras que en el regreso la cifra es de aproximadamente 50 personas.

Con todo lo anterior, el personal de aeromar señaló que se garantiza la estadía de la línea aérea en la ciudad ya que los números siguen siendo positivos en cuanto a la ocupación del vuelo a pesar del incremento de la tarifa, incluso detallando que ha sido muy positivo el sistema de reservación y puso como ejemplo el día de hoy que ya se tiene reservación para 60 pasajeros.