Generará vacantes Grupo Fox

FRONTERA, COAH.- Un total de 90 vacantes ofrecerá la empresa Grupo Fox este lunes 21 de octubre en las instalaciones de la presidencia municipal, lo anterior informó Yazmín Asís directora de Fomento Económico.

“Sabemos que la situación económica actual no es favorables para muchos ciudadanos, por ello Grupo Fox tuvo a bien aperturar oportunidades de laborar en esta empresa que además de excelentes instalaciones, ofrece a sus trabajadores todas las prestaciones superiores a la ley, transporte y un excelente equipo de trabajo”.

Dijo que para la población la apertura de oportunidades de empleo es muy importante, ya que la situación actual de muchas empresas es incierta, por lo que se debe aprovechar todas las oportunidades que ofrecen las industrias de la localidad.

Informó que será el lunes a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la presidencia municipal donde se recibirá la papelería a las personas que quieran ingresar y ser parte de la plantilla laboral de esta importante empresa.

Así mismo mencionó que Grupo Fox oferta estas oportunidades de empleo cumpliendo con prestaciones como bono de puntualidad, asistencia y producción, así como vales de despensa, seguro de vida, gastos médicos mayores, transporte gratuito, caja de ahorro, apoyo en útiles escolares y lentes, aguinaldo, utilidades y seguro contra accidentes.

“Esperamos que las personas que están desempleadas aprovechen esta oportunidad de laborar en una empresa que cuida la estabilidad financiera de los trabajadores y sus familias”.

Explicó que se están solicitando los siguientes perfiles para ingresar:

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