Gestiona Castaños universidad agraria

CASTAÑOS, COAH.- El alcalde Enrique Soto Ojeda buscará con la Universidad Antonio Narro la posible instalación de una Universidad Rural en este municipio, ya se cuenta con un terreno que donó un empresario del municipio.

Tras decir lo anterior, el jefe de la comuna indicó que espera una excelente respuesta por parte de la universidad, puesto que se tiene ya lugar en el ejido Castaños para la instalación de esta institución.

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Enrique Soto Ojeda, Presidente Municipal de Castaños.

Sostuvo que sería muy positivo que Castaños tenga ya una universidad, y sobre todo, que sea del giro agrario, luego que se daría con la preparación de universitarios a gente que esté totalmente capaz de inyectar sus conocimientos para un mayor impulso al campo.

El Presidente Municipal dijo que sería los primeros días de agosto cuando acuda a Saltillo, pues tiene ya cita con el Rector de la UAAN.

“Me siento entusiasmado, tenemos muchos elementos a favor para que nos den una respuesta positiva, para que Castaños logre su primera universidad, y que la Antonio Narro tenga una extensión aquí en este municipio”, finalizó.