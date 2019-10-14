GOBERNADOR RIQUELME FORTALECE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA LAGUNA

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 14 de Octubre de 2019.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acudió a la Escuela Primaria Anexa a la Normal para entregar 10 computadoras, donde también se comprometió a mejorar la infraestructura y arreglar los aires acondicionados de todos los salones, lo anterior con una inversión de alrededor de un millón y medio de pesos.

Precisó que están evaluando si se construye una techumbre o canchas.

Para el siguiente año, señaló, se estaría proyectando la habilitación de una biblioteca digital.

Riquelme Solís precisó que en lo que resta de su Administración, por año realizará una obra en beneficio de esta institución, que fue su primaria, y acordó ser el padrino de la generación que terminará en el verano de 2020.

La inversión en infraestructura es en el orden de 1.5 mdp

En su mensaje, recordó que de 1976 a 1982 estuvo aquí cursando su primaria, y a mucho orgullo siempre presume su paso por esta institución.

Recordó cuando sus padres tuvieron que “dormir” fuera de la institución para lograr un lugar y, destacó, fue lo mejor que le pasó.

Aquí se brinda una educación de calidad, argumentó, y pronunció que seguro que saldrán niñas y niños de bien, emprendedores y excelentes seres humanos.

“Para mí, los conocimientos que me dio la Escuela Anexa a la Normal han sido los cimientos para toda mi vida. Sé que la calidad sigue igual, las maestras y maestros son siempre reconocidos”, dijo.

En su momento, Cristina Hoyos Deble, Directora del plantel, agradeció al Gobernador su visita y le externó que están orgullosos de que un ex alumno de la institución ocupe un cargo de gran responsabilidad e importancia.

“Con su presencia esta mañana, da cuenta de su genuino interés por la educación de las niñas y niños de nuestro estado. Sabemos y celebramos su compromiso para que en Coahuila se proporcione un servicio educativo con eficiencia, equidad y calidad”, expresó.

Al tiempo que le agradeció la participación del 50 por ciento para reparar la instalación hidráulica y todo el cableado eléctrico del edificio escolar.

Entrega equipo de cómputo a la Primaria Anexa a la Normal de Torreón.

Además, la alumna Sofía Cristina Rodríguez del Prado agradeció a nombre de sus compañeros el apoyo que recibieron, y le dijo: “Usted es un ejemplo para nosotros y lo queremos mucho”; acto seguido, todo el alumnado le dirigió una porra.

Por su parte, Jesús Montemayor Garza, Director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), comentó que para este año se tiene contemplado el acondicionamiento de un centro de cómputo, la reposición del piso de la explanada del patio cívico, la instalación de 18 aparatos de aire y cañones y la rehabilitación del piso de la entrada principal.

En tanto que para el año entrante la indicación es analizar la posibilidad de rehabilitar el piso del patio trasero y salones que están sin concluir, y que pueden ser habilitados como una biblioteca.

Acompañaron al Gobernador, el Secretario de Educación del Estado, Higinio González Calderón, y la coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Rentería Medina, personal administrativo, docente y alumnos.