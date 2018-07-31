Gran cabalgata de Cuatro Ciénegas

Rogelio Ríos / LA VOZ

Cuatro Ciénegas Coah.- El pasado domingo se realizó la tradicional cabalgata en el municipio de Cuatro Ciénegas donde participaron cientos de personas quienes hicieron el recorrido en trailas y caballos.

El evento dio inicio la mañana del domingo iniciando en los terrenos de la feria para concluir en la plaza del toros del municipio, el evento fue encabezado por el alcalde José Luis Fernández Hernández.

El recorrido lo hicieron cientos de ciudadanos locales así como vecinos de otros municipios que cada año gustan de participar en este evento el cual atrae a miles de personas de todos los rincones del Estado.

Ya en la plaza de Toros se realizó la tradicional rifa la cual fue encabezada por el acalde del Municipio y por la Reina de la Feria su graciosa Majestad Daniela Primera.