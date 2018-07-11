Gran demanda a cursos de verano

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La asistencia de niños a los cursos que se imparten en la Casa de la Cultura es el reflejo de los padres de familia, porque sus hijos aprendan algo distinto y a la vez recreativo.

Lo anterior lo dio a conocer el director Mario García Esquivel, quien dijo que ante la elevada demanda que tienen los talleres, una vez que se clausuran vuelven como es el caso del taller de guitarra, donde los jóvenes no se quieren ir y continúan asistiendo.

Continúan los cursos de verano en la Casa de la Cultura, en la gráfica se aprecia el grupo de cuerdas.

“Tanto los maestros como el personal que se encarga de la Casa de la Cultura atienden a los aprendices de todas las edades y por lo mismo están al tanto de lo que necesiten, ya que nunca se sabe si en este lugar se dará el primer paso de lo que será un gran bailarín, un pincelazo de un pintor de renombre y nosotros tendremos siempre las puertas abiertas para recibirlos a todos”.

Dijo que los cursos tienen mucha aceptación y una muestra de eso es que acuden tanto de esta localidad como de Frontera, el ejido Ocho de Enero y Monclova, siendo estos los alumnos que menos fallan.

A la fecha en la Casa de la Cultura se imparten los cursos de bisutería, bordado, tejido, manualidades, teclado, danza, guitarra, pintura, los cuales tienen mucha demanda.

UN PREMIO PARA LOS ASISTENTES A LOS CURSOS ES UN VIAJE A NADADORES

García Esquivel dijo que para los alumnos que cumplan con los cursos se les regalará un viaje al municipio de Nadadores a donde acudirán a conocer espacios de interés histórico además les llevarán cortometrajes históricos como parte del acervo cultural que merecen los estudiantes.