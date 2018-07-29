Habilitan Centro de Salud en ejido

EJIDO SANTA GERTRUDIS, SAN BUENAVENTURA COAH.- Con recursos municipales el personal de Obras Públicas inició los trabajos de reacondicionamiento y habilitación del Dispensario Médico que dará servicio a las veinte familias que habitan este sector rural.

Trabajos que incluyen colocación de ventanas enjarre interior y exterior, iluminación, pintura y rotulación que seran realizados por el personal del Municipio.

Las autoridades municipales encabezadas por al Alcaldesa Gladys Ayala Flores se encargarán de reinaugurarlo y ponerlo a disposición de los lugareños, ya que los trabajos concluirán la próxima semana.