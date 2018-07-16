Habrá más inversión para Pueblos Mágicos

Saltillo, Coah.- Luego de que sólo se obtuvieron recursos federales para dos proyectos de infraestructura a Pueblos Mágicos en este año, el Gobierno de Coahuila anunciará en breve una inyección adicional que se espera elevar con mezclas municipales, y destinada al mismo rubro, señaló el subsecretario de Turismo en la entidad, José Carlos Riojas Morales.

Explicó que los proyectos corresponden a la remodelación de la Iglesia en el municipio de Guerrero y la subterranización del cableado en Parras.

Además, recursos ya etiquetados anualmente que ascienden a 2 millones 450 mil pesos para capacitación y certificación que se otorgará al sector turístico en todas las regiones de la entidad.

En total, el nivel federal entregará a Coahuila 24 millones de pesos, sin embargo, el dinero ya está etiquetado por lo que no podrá aplicarse en planes de mejora que tuviesen otros municipios, por lo que se inyectarán recursos adicionales, aunque el funcionario estatal dijo que por el momento es la Secretaría de Finanzas la que cuenta con la información de cuánto se destinará por parte del Estado.

El año pasado, la Secretaría de Turismo a nivel federal no otorgó recursos a los estados en materia de infraestructura para Pueblos Mágicos y les solicitó establecer acciones propias en caso de tener previstos proyectos en este sentido.