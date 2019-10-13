Imparte Pronnfi pláticas ‘Paternidad Responsable’

SAN BUENAVENTURA-COAH.- La denuncia más recurrente ante PRONNIF es la omisión de cuidando, es por ello que personal de la dependencia empezó a implementar las pláticas de “Paternidad Responsable” a padres de familia.

Fernanda Villareal, titular de PRONNIF.

Fernanda Villareal, titular de la oficina Municipal de Pronnif, mencionó que en la secundaria Andrés S. Viesca se impartió el tema y se continuará llevándolo en los próximos días a otras instituciones.

“Tenemos alrededor de 30 expedientes, la mayoría de omisión de cuidado a los que se les está dando seguimiento, esto quiere decir que los papás no están cumpliendo con su responsabilidad que es por ejemplo que no mandan al menor a la escuela o no están aseados”, indicó.

Una vez impartida la plática a los padres de familia, regresarán de nuevo al plantel para que los adolescentes externen sus opiniones y se les dará a conocer los derechos que tienen y sobre todo que cuentan con el apoyo de psicólogos, trabajadora social y otro personal capacitado ante una problemática que pudieran estar presentando.

Dijo que afortunadamente ha habido muy buena respuesta de los papás quienes son muy participativos, además que se les da conocer una guía para que la apliquen en la educación de los adolescentes con la finalidad de que no tomen un mal camino.