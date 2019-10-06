Implementa Coahuila observatorio En Hospitales Generales

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de conjuntar esfuerzos interinstitucionales para incentivar la participación de los estudiantes universitarios sobre la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y contraloría social como mecanismos del combate a la corrupción, la titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado (SEFIRC), Teresa Guajardo Berlanga, se ha dado a la tarea de impulsar e implementar mecanismos de colaboración con las instituciones de educación superior en el estado.

En cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, dentro del Eje Rector 1 (Integridad y Buen Gobierno, la Participación Ciudadana) se establece como uno de los objetivos estratégicos importantes lograr que los coahuilenses cuenten con un Gobierno cercano a la ciudadanía, honesto, responsable y eficiente.

En este sentido y dentro de los objetivos estratégicos de esta Administración estatal, la participación ciudadana y la relación con la sociedad representan un papel fundamental.

La funcionaria estatal precisó que esta visión ha permitido implementar el Observatorio Ciudadano en Salud, en el Hospital General en Saltillo, para proponer acciones de mejora en la prestación del servicio, evaluando el quehacer institucional de los servidores públicos, así como las instalaciones en infraestructura del Hospital General.

Guajardo Berlanga indicó que en coordinación con la Universidad Lasalle Saltillo (ULSA) se capacitó a 31 estudiantes con el objetivo de participar como observadores ciudadanos.

La titular de la SEFIRC y el Rector de la Universidad Lasalle Saltillo (ULSA), José Ramón Cubillas Romero, firmaron un convenio de colaboración, que incentiva la participación de los alumnos de esta universidad.

Se dio inicio a la capacitación de los 31 alumnos que participan como observadores ciudadanos, quienes van identificados con chaleco y gafete que les permitió la entrada al Hospital General a partir del 21 de febrero de 2019.

A la fecha se han aplicado 332 encuestas de salida en dos rubros, que son Infraestructura y Atención Medica, en las áreas de Consulta Médica, Hospitalización y Urgencias.