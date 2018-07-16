Impresiona concierto de Pepe y Ángela Aguilar

San Buenaventura, Coah.- El hijo de don Antonio Aguilar y Flor Silvestre se presentó en la Monumental Plaza de Toros San Buenaventura de quien guarda los mejores recuerdos por las veces que acompañaba a sus padres al mismo lugar donde hace 25 años hizo su debut como cantante de música ranchera.

El cantante mexicano ofreció un concierto especial, la noche de este sábado ante más de 4 mil personas que cantaron y corearon las primeras canciones románticas Directo al corazón, Por mujeres como tú, El autobús, Miedo, entre otras.

“Grandes recuerdos me trae esta Plaza de Toros, cuando en mi infancia acompañaba a mis padres a sus eventos porque la familia debe estar unida siempre para apoyarse y festejar triunfos, pero hay algo que más me conmueve estar aquí, hace 25 años hice mi primera presentación como solista, gracias por volver a vernos estoy seguro que no será la última vez”, declaró Pepe Aguilar antes de iniciar a cantar sus éxitos rancheros.

Más de 30 músicos estuvieron presentes en el escenario, entre la banda sinaloense Tequila Azul, mariachi “El Zacatecano”, banda de música pop y acordeón.

Al escuchar lo anterior el público regaló fuertes aplausos al cantante mexicano y enseguida interpretó un popurrí homenaje a Vicente Fernández.

Fue así como el público se fue envolviendo con los diferentes estilos de su música y disfrutó del set de canciones.

“Hay un tema que me acompaña en todas mis presentaciones y es lo mejor para mí porque esta canción en mi voz solamente la puedo dedicar a don Antonio Aguilar” El mariachi inició los acordes y en su voz se escuchó Albur de Amores ante los gritos rancheros y brindis de los presentes.

Más de 30 músicos estuvieron presentes en el escenario, entre la banda sinaloense Tequila Azul, mariachi “El Zacatecano”, banda de música pop y acordeón.

Para el gusto de todos se colocaron pantallas y luces donde se transmitía parte del concierto y videos de sus canciones.

En el espectacular escenario presentó con gran orgullo como la tercera generación de don Antonio Aguilar a su hija Ángela Aguilar y dijo que sin duda el mejor regalo para él es compartir escenario con sus hijos y cantar a su lado, por lo que pidió un aplauso ya que “son mi seguro para el retiro, les tocará mantenerme”, añadió con buen humor.

Como solista Ángela Aguilar impactó con su hermosa voz y porte, ataviada con hermoso vestido interpretó canciones rancheras y cumbia con mariachi.

Pepe Aguilar presentó gran variedad de canciones que interpreta como balada pop, ranchero y banda, demostrando el gran talento heredado de su potente voz. El dueto con su hija Ángela con el tema “Mi sangre en tu cuerpo” fue el más ovacionado en la Monumental Plaza de Toros.

Al final la banda Tequila Azul animó a los presentes y el cantante puso a bailar con temas como “El Sinaloense” “Chaparrita” etc.