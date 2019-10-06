Impulsan programa para salvaguardar a pacientes

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de unificar normas y procedimientos para preservar la integridad del paciente y regular la interacción con su médico, la Secretaría de Salud de Coahuila llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Comisión Estatal de Bioética.

Presidida por Roberto Bernal Gómez, titular de Salud del Estado, esta reunión fue marcada por el logro de consensos entre las distintas unidades médicas para ofrecer servicios de salud de alta calidad.

Con la presencia de distintos cuerpos médicos de la entidad, Bernal Gómez aseguró que este trabajo tiene el objetivo de unificar normas y procedimientos para preservar la integridad del paciente y regular la interacción con su médico.

“Por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís emprendimos un amplio proceso de reingeniería de los servicios de salud, en busca de que el paciente pueda contar con la total seguridad, además de tener a mano un sistema de salud de la más alta calidad”, aseguró Bernal Gómez.

Asimismo, ahondó en la necesidad de unificar criterios normativos y procedimientos simplificados en el funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética en el Sector Salud del Estado.

El Secretario de Salud indicó que la bioética es la rama de la ética que se encarga de preservar la integridad del paciente y regula la interacción con su médico, de ahí la importancia de definir los parámetros que permitan ofrecer un mejor servicio de salud a la población.

Agregó que estos criterios, que se deben homologar, están relacionados con la estructura de los comités, atribuciones, registro y seguimiento, con la finalidad de llevar un adecuado manejo de los dilemas y controversias que se presentan en los hospitales, así como instancias de apoyo consultivo y educativo en la difusión de esta disciplina.

El Estado cuenta con la certificación del Modelo de Seguridad para el Paciente en los hospitales generales de Torreón y Saltillo.

En esta Segunda Reunión de Bioética se dio además la presentación de la nueva guía nacional para la integración y el funcionamiento de los comités de ética en investigación.

El Estado cuenta con la certificación del Modelo de Seguridad para el Paciente en los hospitales generales de Torreón y Saltillo, y se busca que sean más centros médicos los que puedan contar con esta importante legitimización en la seguridad del paciente.