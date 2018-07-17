Inaugura Frontera cursos de verano

Esmeralda Barrera/ La Voz

Frontera, Coah.- Autoridades municipales participaron en la inauguración de los cursos de verano que se llevan a cabo a través de Arte y Cultura, mediante los que se enseña a pequeños a partir de 6 años canto, guitarra, pintura textil, baile folclórico e ingles.

El alcalde Florencio Siller Linaje, la presidenta del DIF Martha Beltrán y el director de Arte y Cultura Román Corona fueron los encargados de realizar el arranque oficial de los cursos que desde la semana pasada se llevan a cabo en las instalaciones del centro comunitario de la colonia Borja.

Los pequeños alumnos realizaron una demostración.

Durante el evento, se dio a conocer que es una actividad encaminada a mantener a los pequeños ocupados durante las vacaciones de la escuela y a la vez que realicen actividades que les dejen algún conocimiento, que tengan siempre algo que aprender.

Antonio Pineda, uno de los padres de familia agradeció los cursos para sus hijos y el interés que tanto autoridades como maestros ponen y pidió que estos cursos se impartan cada año.

También Minerva Castillo Sánchez, madre de familia, agradeció los cursos y pidió se impartan también a las amas de casa que quieren aprender cosas nuevas pero también les ayuden a desarrollar un oficio y aportar para el gasto del hogar.

El alcalde Florencio Siller Linaje refrendo el compromiso que existe hacia los ciudadanos y en este caso con la niñez, a través de cursos que les ayudarán a desarrollar habilidades como baile, canto, pintura, tocar algún instrumento y hasta aprender a hablar ingles.

Se inauguraron los cursos de verano.