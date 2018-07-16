Incrementará Lencho vigilancia en Frontera

Frontera, Coah.- Por indicaciones del alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, aumentarán la vigilancia a través de la dirección municipal de Seguridad Pública, para ayudar a las familias que disfrutarán de sus vacaciones.

Con todos los recursos que se tiene como patrullas nuevas, más policías municipales y el deseo de esta administración municipal por brindar un servicio acertado a la población, se mantendrá vigilada toda la ciudad y en especial las carreteras, porque así lo instruyó el Presidente Municipal de Frontera.

“Queremos darle seguridad a las familias que viajarán en las vacaciones, que disfruten tranquilamente del paseo que darán, y por eso en el departamento de Seguridad Pública tienen la indicación de salvaguardar la integridad de cada uno de los vacacionistas” señaló el Alcalde.

Auxiliando a las familias que requieren cualquier servicio, ya sea por averías en sus vehículos, orientándolos en las carreteras que deben tomar, informándoles sobre los balnearios, todo lo que necesiten serán apoyados por los elementos de Seguridad pública.

“Quienes visitan o pasan por nuestra ciudad, van a recibir atención de calidad, porque el objetivo es evitar accidentes y prevenir tragedias, por lo que estaremos trabajando para que las familias disfruten de sus vacaciones” señaló Florencio Siller Linaje.