Mantienen llamado a paro nacional en el INE

Aunque en Coahuila no se ha confirmado la participación de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) en el paro nacional convocado para este lunes 9 de noviembre, se mantiene el llamado a sumarse al movimiento que exige mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales.

La convocatoria incluye a 20 entidades, entre ellas Coahuila; sin embargo, hasta el momento no se ha informado que el personal del estado vaya a suspender actividades.

En las páginas oficiales del INE en la entidad se mantiene el anuncio de operación de módulos móviles de atención ciudadana para este lunes, por lo que se prevé que los servicios de credencialización continúen con normalidad.

Demandas de los trabajadores del INE

La movilización fue promovida por trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), quienes denuncian percibir salarios de aproximadamente 9,500 pesos mensuales y demandan incrementos en sus remuneraciones, mejores prestaciones y condiciones laborales.

Ante la inconformidad, el INE informó que inició una revisión integral del funcionamiento de sus áreas y acordó fortalecer los mecanismos de diálogo con sus trabajadores, particularmente con el personal de los módulos, para identificar necesidades y establecer medidas concretas.

Como resultado de las primeras revisiones laborales, salariales y operativas, el Instituto planteó un incremento salarial del 6 por ciento para el personal con nivel FA1, a partir de enero de 2027.

Además, durante el primer trimestre de ese año continuará el análisis de escenarios salariales, costos y fuentes de financiamiento, incluido el impacto del salario mínimo en la Zona Fronteriza, con el objetivo de integrar propuestas para el presupuesto institucional de 2028.

Medidas propuestas por el INE

Entre las medidas anunciadas también se contempla reforzar el cumplimiento de las jornadas laborales, descansos y prestaciones, incluido el respeto a los 30 minutos destinados al consumo de alimentos; establecer mayor certeza en los períodos vacacionales y desarrollar programas de capacitación dentro de la jornada laboral.

El INE también prevé renovar el equipamiento tecnológico de los módulos, atender los requerimientos de materiales, combustible, limpieza y vigilancia, así como revisar las funciones y responsabilidades del personal para mejorar la organización del trabajo.

El organismo aseguró que mantendrá abiertos los canales de comunicación mediante sus Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para informar sobre los avances y dar seguimiento a las demandas de los trabajadores.

El paro nacional podría afectar los trámites de expedición, renovación y reposición de credenciales para votar en distintas entidades del país. En Coahuila, la expectativa es que los módulos mantengan la atención habitual este lunes, aunque no se descarta que la situación cambie si trabajadores locales deciden incorporarse a la protesta.