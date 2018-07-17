Ingresarán 9 mil alumnos al Cecytec

Para lograr la nivelación académica del alumnado del Ciclo Escolar 2018-2019, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila por primera vez dará inicio a un curso propedéutico.

Éste será impartido a un total de 8 mil 999 alumnos que ingresarán partir del próximo 1 de agosto al subsistema CECYTE EMSAD.

El Director General del subsistema, Francisco Tobias Hernández, destacó que este esfuerzo busca reforzar la calidad académica.

Tobias Hernández señaló que la administración estatal encabezada por Miguel Ángel Riquelme Solís ha favorecido esta clase de iniciativas que inciden en el aprovechamiento escolar.

Por lo pronto quedó listo el material impreso para el Curso Propedéutico que se llevará a cabo desde el 1 hasta el 15 de agosto.

El material para alumnos ya impreso consta de pre-test evaluación diagnóstica EMS 2018-2019; hoja de respuesta; post-test evaluación diagnóstica EMS 2018-2019, así como manuales para estudiantes en ciencias experimentales, en matemáticas y en competencia Lectora.

El curso propedéutico está organizado para 15 días previos al inicio del semestre y contempla a la totalidad de los alumnos de nuevo ingreso al subsistema CECYTE EMSAD Coahuila en el semestre agosto-diciembre del presente año.

El objetivo es que los estudiantes se familiaricen con todo lo que conlleva un bachillerato tecnológico en los CECYTE y un bachillerato general en los centros EMSAD.