Inicia Copa Zaachila gira de Campeonato

CANDELA-COAH.- En este municipio comenzó la ruta de la Copa de los Campeones de Acereros en la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol, por lo que la afición acudió a la Plaza Principal a tomarse fotografías.

Chicos y grandes disfrutaron de los bailes que hicieron las mascotas del equipo de béisbol.

La Copa Zaachila estuvo en el Pueblo Mágico, así como algunas mascotas (botargas) del Club Acereros quienes animaron a los presentes con algunos bailes y porras.

Para las 4:00 de la tarde, se realizó la misma actividad en el municipio de Frontera y el día de hoy la Copa serán llevada a Castaños, Abasolo y Escobedo.

El miércoles a Cuatro Ciénegas y Sacramento, mientras que el jueves a San Buenaventura y el viernes a Sabinas y Nueva Rosita. Como se recordará los Acereros de Monclova se convirtieron en los Campeones de la Serie del Rey hace unos días motivo por el cual se empezó con la Ruta de la Copa por diversos municipios para que los aficionados puedan tomarse fotografías y pasar un momento agradable con sus familias.

La afición acudió a tomarse la fotografía con la copa.