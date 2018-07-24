Inicia llenado del tanque California

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Una supervisión al llenado del tanque California, realizó el alcalde Enrique Soto Ojeda acompañado del gerente del SIMAS, José Francisco González Méndez, con esto se inicia el proyecto para mejorar la distribución de agua potable al menos en esta colonia.

Aunque no hubo un evento tal y como fue anunciado desde el lunes, el Presidente Municipal se hizo presente en el lugar donde se comenzó el llenado del tanque que tiene una capacidad de 200 mil litros.

José Francisco González Méndez, Gerente del SIMAS.

Ayer por la mañana se quedó activo el llenado, se estima que el tanque queda listo aproximadamente en tres horas, según la información que proporcionó el Gerente del Sistema de Agua.

Con esta actividad los aproximadamente 500 usuarios de la colonia, tienen garantizado el abasto los días que les corresponde el vital líquido en su toma de agua, los lunes, jueves, sábados y domingos.

El tanque se llena de manera directa del pozo California en una línea de 6 pulgadas, se estima que esta estrategia será suficiente para mejorar la distribución de agua potable en esta colonia.

Durante los próximos días vigilarán la manera en que dé resultados el proyecto, y se estaría entonces en condiciones de establecer si se cumplen las metas planteadas para esta estrategia.