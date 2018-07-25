Inicia obra de agua y drenaje

SAN BUENAVENTURA COAH.- Con una inversión inicial de tres millones de pesos, el departamento de Obras Públicas a cargo de Jesús Chávez Peñaloza, iniciaron los trabajos de introducción de la red de agua y drenaje en la colonia Valle Campestre.

Aunque tienen otras acciones similares a emprender en colonias como Solidaridad, por el momento se busca apoyar a las familias que habitan en Valle Campestre con la red de drenaje, con lo que se eliminarán las letrinas dando una mejor calidad de vida a los colonos.

Las calles que por el momento ya fueron abiertas para la colocación de la tubería e instalación del colector son Maíz, Alfalfa, Alpiste, Ajonjolí, y Centeno entre Avena y Trigo. Calle Avena entre Maíz y bulevar Magisterio.

La obra quedará concluida en el presente año.