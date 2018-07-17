Inician cursos en la biblioteca

Frontera.- Para que los niños tengan todo el material didáctico para sus actividades en los cursos “Vacaciones en la Biblioteca 2018”, el alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, les hizo entrega de todo lo necesario para que jueguen, practiquen y se diviertan.

Son cinco bibliotecas municipales que tiene Ciudad Frontera, en la colonia Sierrita, en el ejido La Cruz, dentro del Cefare, en Presidencia Municipal y en la Occidental, y en ésta ultima mencionada fue donde se realizó el evento de entrega de material.

Entrega Lencho apoyo a biblioteca.

El alcalde de Frontera desea que todos los niños despierten su creatividad y que aprendan nuevas destrezas, por eso hace la entrega de material didáctico con el cual, los niños aprenderán más.

Los cursos de “Vacaciones en mi Biblioteca 2018” comenzaron el 16 de julio, y van a terminar el 10 de agosto, invitando a todos los niños para que acudan a la biblioteca más cercana a sus hogares.

“Que nuestros niños tengan acceso a los conocimientos que les ayudará a ser un adulto bien preparado, con habilidades y destrezas que le van ayudar en despertar su talento, es por lo que vamos a trabajar en nuestra administración” señaló el Alcalde.

Niños aprovechan cursos en la biblioteca municipal.