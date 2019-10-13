Instalan cámaras urbanas En Frontera

FRONTERA., COAH.-Hasta el momento son 10 cámaras de 22 que se colocaron en puntos estratégicos del municipio, lo anterior informó el Director de Seguridad Pública, Juan José Castilla.

Colocan las primeras 10 cámaras de las 22 que la Secretaría de Seguridad Pública envió a este municipio.

“Fue por medio de la Secretaría de Seguridad Pública que se colocaron estas cámaras con la intención de tener un mejor control de los delitos y las faltas administrativas que se comenten en cada sector, sabemos que por medio de ellas se puede detectar a quien o quienes cometen un delito y actuar de forma rápida y oportuna”.

El general explicó que este tipo de sistemas de cámaras ayudan mucho durante los accidentes vehiculares, toda vez que al llegar el Ministerio Público a realizar los peritajes correspondientes, cada afectado da la versión de acuerdo a sus intereses, por lo que se pueden deslindar responsabilidades de acuerdo a las imágenes otorgadas por el sistema de cámaras.

Comentó que fueron los elementos de Seguridad Pública quienes realizaron la revisión terrestre e informaron a la SSP los puntos estratégicos donde colocar las cámaras, por lo que iniciaron la instalación de las primeras 10.

“Las primeras cámaras se colocaron en Zona Centro, colonia Bellavista, Occidental, La sierrita y carretera 30 entre otros lugares, después de que se aterrice la totalidad de las cámaras, realizaremos otra solicitud para que se pueda cubrir la totalidad de las necesidades, dando prioridad al área comercial y a las colonias conflictivas”.

Cabe mencionar que será en el transcurso de este mes que se terminará de colocar la totalidad de las cámaras, por lo que esperan se disminuyan los índices delictivos en este municipio.