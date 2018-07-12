Instalan ‘changarros’ con apoyo del SNE

CUATRO CIÉNEGAS COAH.- Elotera “Tony” es un negocio que abrió en el primer cuadro de la ciudad con el apoyo del Servicio Nacional del Empleo, quien le otorgó un crédito de 24 mil 999 pesos para que se estableciera de manera permanente, lo que le ha servido para ganar lo suficiente para el sustento de su familia.

Al local acudió la coordinadora regional del Servicio Nacional del Empleo, Edna Miroslava Heredia Alarcón, quien constató las condiciones del negocio y el uso que el dueño de este, Orlando Almaguer Nava, hace de los implementos que se le otorgaron, mesa de trabajo, refrigerador, estufa y charola disco para dorar el elote.

La elotera cuenta con los insumos adecuados para su buen desempeño y servicio al cliente.

“Me siento muy agradecido con el apoyo que me dieron porque pude establecerme y ganar más, ya que al turista le gustan los elotes que aquí preparamos de distintas maneras pero siempre con la higiene y buena disposición”, dijo el dueño del negocio.

A un costado de la elotera se encuentra la carnicería “Toto” la cual la Coordinadora acudió para entregarle la carta de bienes de propiedad al dueño de este negocio en el que se invirtió 72 mil 499 pesos en su equipamiento.

La intención es el autoempleo y estamos supervisando 18 proyectos que están en función como son carpinterías, vulcanizadoras, panaderías, estéticas, pastelerías, pollo frito etc.

Explicó que trabajan en base a las peticiones que reciben y que en este momento cuentan con recursos para apoyar en la creación de más proyectos, por lo tanto hacen un llamado a la población que esté interesada para que se acerque y reciba la orientación correspondiente.

En cuanto a las peticiones, tanto los hombres como las mujeres están a la par en cuanto a ser autosuficientes por lo que la apertura es para todos ya que la intención es que se lleve a cabo una buena inversión.