Instalarán en San Buena módulo de reclutamiento

SAN BUENAVENTURA-COAH.- La nueva tienda de Coppel en coordinación con el departamento de Fomento Económico instalarán hoy un módulo para la recepción de papelería para empleo directo en la Presidencia Municipal.

Se instalará módulo de COPPEL para recibir solicitudes de empleo.

Los interesados podrán llevar solicitud con fotografía, copias de CURP, INE y Comprobante de Domicilio. Cabe destacar que los puestos que ofrece Coppel son: cajero, vendedor de piso y auxiliar de limpieza y son alrededor de 100 personas las que se contratarán.

Los buscadores de empleo pueden presentarse a partir de las 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el edificio municipal.

La inversión para esta nueva tienda es de 100 millones de pesos y estará ubicada en calle Juárez de la Zona Centro de San Buenaventura.

El 5 de diciembre será la bendición de Coppel y el 6 de diciembre la apertura al público, por lo que se estará capacitando al personal durante las siguientes semanas con apoyo del personal regional de la tienda nacional.