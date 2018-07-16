Insuficientes cuartos de hotel en Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS COAH.- El alcalde José Luis Fernández Hernández aseguró que al volverse insuficientes 600 cuartos de hospedaje en los periodos vacacionales, esperan con ansias la construcción de 6 hoteles más que se tienen en puerta.

Afirmó que pese a que dentro de poco tiempo se abrirán dos hoteles que se sumarán a los 16 existentes y que en proyecto están cuatro más, la cantidad de cuartos es insuficiente siendo un total de 600 los que en temporada vacacional se ocupan.

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“Vengan a invertir a nuestro pueblo” invitó el alcalde José Luis Fernández Hernández.

Al respecto dijo que esto lleva a que los inversionistas tomen en cuenta algunos aspectos como es la creación de más hoteles, pues resulta lastimoso el hecho de que quienes los visitan tengan que regresar a los hoteles de San Buenaventura o Frontera para volver al amanecer para disfrutar de los parajes que tiene el Pueblo Mágico.

Es una situación que poco a poco va cambiando, de hecho en al pueblo han llegado inversionistas de otros lados en busca de oportunidades y se las damos ya que por lo que respecta a esto proporcionamos las facilidades necesarias con tal de que inviertan pues en ello ganamos todos y de eso se trata.

Hizo un llamado a la población en general para que tome en cuenta a Cuatro Ciénegas al considerarla tierra de oportunidades con amplio margen ya que se cuentan con espacios para la creación de hoteles u otro tipo de hospedajes, así como negocios que a la larga otorguen una buena remuneración.

Insuficientes los hoteles de la localidad.