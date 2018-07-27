Intentó De Luna despojarle tierras

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- El Subsecretario de Desarrollo Rural Alejandro de Luna intentó apropiarse junto a otras personas y con ayuda del entonces comisariado Ejidal José Luis García y sus influencias en instancias agrarias con las que obtuvo un certificado falso, de 33 hectáreas en el ejido Villa Frontera, predio que vendieron a terceras personas.

Situación que llevó al propietario Antonio Siller a promover un juicio donde ya en 2 ocasiones el Tribunal Agrario le ha dado el fallo y ahora el Tribunal Colegiado por lo que espera solamente se le dé el título de propiedad para proceder en contra de quienes quisieron adueñarse de la propiedad que perteneció a su padre y los derechos agrarios pasaron a su propiedad.

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El tribunal Agrario falló a favor del ejidatario.

El ejidatario Antonio Siller dio a conocer que en el 2002, el entonces comisariado ejidal José Luis García asignó de manera irregular la propiedad a Vicente Méndez, Luis Martínez, Arnulfo García, Juana Mata, José Matilde Dávila Barboza, Bárbara García, Martín Aguilar Villanueva, Amaro, María Puente Luna y Alejandro de Luna González, este último ya era funcionario estatal y aprovechando sus influencias logró un titulo en el Tribunal Agrario para vender parte de la propiedad.

“Había un acuerdo de asamblea donde se reconocían los derechos de mi padre sobre estas 33 hectáreas, pero casualmente el libro donde quedó asentado lo desapareció José Luis García que actualmente también es Comisariado ejidal”.

Pese a las “trampas” del funcionario estatal y Comisariado ejidal de Villa Frontera el Tribunal Unitario Agrario determinó por tercera ocasión que los derechos sobre las 33 hectáreas corresponden a Antonio Siller y ahora solo se esperan las notificaciones correspondientes a la Procuraduría Agraria, Registro Agrario para que se expida el certificado agrario correspondiente y también se le dé orden al Ministerio Público para ejecutar las acciones necesarias.