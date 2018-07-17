Invertirán 2 mdp en plaza de Nadadores

NADADORES COAH.-Con dos millones de pesos provenientes de fondos federales se aplicarán en la remodelación total de la plaza principal, esto incluye el kiosco que hace tres meses fue desarmado.

"Vamos a remodelar la plaza principal"

Manuel de Jesús García Moreno

Director de Obras Públicas.

Manuel de Jesús García Campos, director de Obras Públicas, dijo que actualmente la plaza principal permanece igual que hace quince años cuando tuvo algunos cambios, pero despues se quedó igual cayendo en un deterioro que le afectó algunas áreas que por fuerza se tienen que cambiar.

Explicó que este proyecto fue dado a conocer a principios de la Administración pero debido al proceso electoral se suspendió sin embargo la idea es retomarla para que se concluya dentro de los parámetros establecidos y que el pueblo cuente con un espacio más de esparcimiento.

Agregó que la transformación será total, además de la reposición de algunas bancas y conservar las existentes, pues las hay de granito que fueron donadas por personas oriundas del lugar.

Los corredores tendrán transformados en su totalidad.