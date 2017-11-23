Invierte Gobernador 100 mdp EN Seguridad

Ramos Arizpe, Coah.- El gobernador Rubén Moreira Valdez, con una inversión de 100 millones de pesos hizo la entrega de patrullas y equipo táctico a elementos de todas las corporaciones de Fuerza Coahuila, así como hacerles un reconocimiento público por su labor para preservar la paz y tranquilidad en el Estado.

Puntualizó que para lograrlo se realizaron importantes acciones, desde el cierre de giros negros como los casinos, table dance, regular la venta de alcohol; el decomiso de drogas y objetos prohibidos, así como abatir y encarcelar delincuentes.

Asimismo, crear una mejor infraestructura a favor de la seguridad con la creación de cuarteles y bases de operaciones militares; reuniones con expertos y haber realizado más de 30 mil operativos propios y 23 mil coordinados con los tres órdenes de Gobierno, Ejército Mexicano y la Fuerza Armada.

Destacó que la acción más importante fue tener policías confiables, bien capacitados, con mejores prestaciones y mejor equipados como los que hoy tiene Coahuila y blindando así el Estado en bienestar de todos sus habitantes. En su intervención, el secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, expuso que en los últimos seis años en Coahuila se realizó una inversión histórica de 4 mil 100 millones de pesos en materia de seguridad y cuya estrategia implementada por el gobernador Rubén Moreira fue la más acertada y reconocida a nivel nacional.

Señaló que en ese sentido se logró tener una baja importante en todos los índices delictivos, como ejemplo en homicidios dolosos se tiene una disminución de más del 86 por ciento desde el 2011 a la fecha y en homicidios por rivalidad delincuencial de un 92 por ciento desde el 2011; así como poder decomisar 10 mil millones de pesos a la delincuencia organizada.

El coordinador general de Fuerza Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez subrayó el compromiso del gobernador Rubén Moreira Valdez en materia de Seguridad y seguir dotando de equipo a las fuerzas de seguridad de Coahuila, como la firma de decretos para tener mejores oportunidades y prestaciones los policías estatales.

En el evento realizado en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el Mandatario Estatal realizó la entrega simbólica de Patrullas a los comandantes de Fuerza Coahuila y la entrega de uniformes y armamento a elementos de Fuerza Coahuila.

También se realizó la firma de Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la ciudadana Margarita Martínez Contreras, madre del elemento caído en el cumplimiento de su deber Jesús Eduardo Orsúa Martínez, del Grupo de Armas y Tácticas Especiales.

Por último, se efectuó un salva de fusilería en honor a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, por el Pelotón de Fusileros de Fuerza Coahuila.