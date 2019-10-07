Invierte Iniciativa Privada más de 1 mdp en hotelería

CUATRO CIÉNEGAS-COAH.- La iniciativa privada realiza una inversión de un millón 300 mil pesos sólo en el plano de infraestructura hotelera, lo que representa un 22 por ciento más de cuartos y la generación de 3 mil empleos formales.

La Secretaria de Turismo en Coahuila, Guadalupe Oyervides, dijo “no nos detenemos si no hay recursos; al contrario, son retos que nos hizo sacar la creatividad, la unidad con la sociedad civil, con el empresario que hoy le apuesta al turismo”.

Recordó que en 2018 mientras el resto de los Estados estaban molestos porque dejaron de recibir apoyos del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), Coahuila se enfocó en crear estrategias que pudieran fomentar el turismo aun sin participaciones.

“Aquí en Coahuila hicimos un cambio de esquema, el impuesto sobre hospedaje del 50 por ciento es para la infraestructura de los 7 Pueblos Mágicos que tiene Coahuila, más la participación municipal y del estado fueron 37 millones de pesos en 2018, y este año son 135 millones es decir con menos recursos estamos haciendo más inversión”, señaló

Comentó que la suma de voluntades entre empresarios, municipio, estado y sociedad, ha dado excelentes resultados.

“Con menos hemos hecho más y la expectativa es incubar nuevos proyectos, consolidar los existentes que este año los estuvimos realizando, seguir con campañas internas para que los coahuilenses hagan turismo en Coahuila, pero también sacar a Coahuila a otros Estados para que vean la fortaleza turística recreativa y de aventura que tenemos”, sostuvo.

La falta de recursos no es un pretexto para dejar de hacer las cosas, al contario, sirvió para tener más creatividad para la unidad entre el empresario, hotelero o la cadena de valor turística pero también con la iniciativa privada y del ciudadano que hemos sumado al proyecto.