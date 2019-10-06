Invita el ICOJUVE a prácticas de servicio

Saltillo, Coah.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), convoca a las y los jóvenes que deseen realizar sus prácticas o el servicio social a que acudan a las instalaciones del Instituto en Saltillo y Torreón, o en el resto del estado a través de las instancias municipales, a fin de contribuir con la comunidad estudiantil para que cumpla con este requisito.

Azalea Maldonado Wong, directora del ICOJUVE, explicó que se han realizado convenios de colaboración con 15 instituciones educativas en lo que va de la presente Administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, esto para facilitar a los estudiantes la realización de sus prácticas y servicio social en tareas de colaboración en asilos, apoyo en actividades culturales, deportivas y de reciclaje, así como cuidado al medio ambiente, que generalmente son los fines de semana para que no interfieran en su formación académica.

“Estamos abiertos a que los jóvenes traigan algún proyecto y con base en el tema que compartan, efectuar algún ejercicio para beneficiarlos con sus prácticas o servicio social una vez que lo efectúen”, detalló la funcionaria estatal.

Por su parte, José Hernández López, titular del ICOJUVE en la Región Laguna, mencionó que el objetivo es contribuir con la comunidad estudiantil para que cumpla con este requisito, al integrarlos a las actividades sociales y con causa.

El servidor público detalló que han llegado a tener hasta 250 alumnas y alumnos cumpliendo con su responsabilidad.

“En este momento contamos con 150 jóvenes en Torreón que llevan a cabo su servicio social en esta oficina de Gobierno, y no hay un límite para recibir a la comunidad estudiantil”.

El servidor público detalló que han llegado a tener hasta 250 alumnas y alumnos cumpliendo con su responsabilidad.

La información de todos los programas y talleres se puede obtener a través de redes sociales y buscar en Facebook como @ICOJUVECOAH e @icojuvelaguna

O bien visitar las instalaciones del ICOJUVE en Saltillo, en el segundo piso del Centro de Gobierno, y en Torreón en Avenida Matamoros 1007, esquina con Acuña, en la Colonia Centro, de lunes a viernes en horario de oficina.