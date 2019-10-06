Invita Frontera a evento con causa

FRONTERA, COAH.- Gran evento con causa organiza el DIF de Ciudad Frontera, donde estarán apoyando a fundaciones y personas que están luchando contra el cáncer, al presentarse grupos artísticos y club de motos.

El evento es este domingo en la plaza de La Lagunita a partir de las 6:00 de la tarde, donde también estarán recibiendo donaciones de taparoscas.

De parte de la presidenta honoraria, Martha Zinnia Beltrán de Siller, invita a las familias para que se diviertan con un bonito show artístico.

Se estarán presentando ballet coreográficos, cantantes, grupos musicales, de jazz, ballet y porristas.

Además de academias de hip hop, club de motos, inflables, ballet folklóricos, exhibición de autos y más.

También contarán con la venta de antojitos mexicanos, asegurando una tarde de mucha diversión para niños y adultos.