Invita Gladys Ayala a tradicional cabalgata

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La alcaldesa Gladys Ayala Flores hizo extensiva invitación a la tradicional cabalgata del Santo Patrono San Buenaventura reconocida a nivel nacional y extranjero por el gran recorrido de 50 km que los sambonenses e invitados cabalgan durante dos días.

Cada año se suman más participantes por lo que en la vigésima séptima edición se esperan cerca de 3 mil cabalgantes provenientes de la Región Centro Desierto, estados vecinos y Texas invitados con anticipación.

“Este año ya estamos listos para la esperada cabalgata que tradicionalmente inicia en el ejido San Blas el viernes 20 de julio a las 4:00 pm. Se estima que un centenar de cabalgantes inicien y en cada poblado las familias e invitados de los ejidos se irán incorporando a su paso, para pernoctar en el ejido Sombrerete donde nos estarán esperando con la cena y atención a los participantes”.

Gladys Ayala dijo que como en años anteriores cabalgará junto al contingente y el sábado 21 de julio llegarán a medio día a los terrenos de Expo Gan donde los jinetes participantes serán recibidos con comida, agua y música de banda para animación de la gente.

La cabalgata se organiza de manera coordinada con la Asociación Ganadera Local de San Buenaventura y el presidente Ing. Carlos Mario Villarreal dijo que estarán al pendiente del contingente en su llegada a las instalaciones de la Expo Gan, donde el festejo por el aniversario del Santo Patrono se realiza toda la tarde.

Al momento se han registrado contingentes de diferentes ciudades y colonias, así como familias que viven y trabajan en el extranjero, participarán a caballo, trailas, carretas y camionetas con música para acompañar el recorrido de dos días.