Invita PRONNIF al “Juguetón”

San Buenaventura, Coah.- El departamento de PRONNIF invita a la ciudadanía a participar en su colecta “DONA UN JUGUETE Y REGALA UNA SONRISA”.

Las personas que participen en esta campaña podrán llevar un juguete nuevo o usado que esté en buenas condiciones, al departamento de PRONNIF San Buenaventura de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm con la Lic. Fernanda Villarreal y Lic. Estefany González dentro de oficinas del DIF Municipal.

Los juguetes serán donados a los niños más vulnerables y los donadores pueden poner un mensaje para ellos como parte de la obra hecha y alegrarles al momento de recibirlos.

La campaña será del 01 de Noviembre al 15 de Diciembre del presente año y los juguetes serán entregados en Ejidos y Ciudad previo a la navidad.

Al contribuir con uno o más juguetes en esta colecta el objetivo principal es llevar felicidad para Todos los niños de San Buenaventura

Al considerar que cuando la ciudadanía se une logran llevar hermosas muestras de cariño de los mismos sambonenses por las sonrisas de niños y familias de escasos recursos en Navidad.