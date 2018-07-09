Invitan a Castaños al Estadio Monclova

Castaños Coah.-El día de hoy Castaños estuvo de fiesta ya que contó con la visita de personal del Club de Beisbol Acereros para invitar a los Castañenses a que apoyen al equipo vecino.

Primero que nada el alcalde Enrique Soto Ojeda agradeció la vista de Jesús Oropeza, coordinador de Eventos Especiales, Rubén de la Cruz, Gerente de Relaciones Públicas así como “Furia” y “Ganancio” botargas del Club Acereros.

Por su parte Jesús Oropeza, coordinador de Eventos Especiales invitó a los castañenses a que acudan al juego de Acereros contra Bravos este miércoles 11 de julio, la entrada para los habitantes de este municipio será totalmente gratuita en el área preferente y general, presentando únicamente la credencial del INE.

Además invitan a la ciudadanía en general a que acuda este martes 10 de julio a la plaza principal para que se toman la foto del recuerdo con las botargas de Acereros, habrá activación física, juegos de recreación y grandes sorpresas.

Jesús Oropeza, Coordinador de Eventos Especiales invitó a los castañenses a que acudan al juego de Acereros contra Bravos.