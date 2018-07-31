Invitan a coronación del Adulto Mayor

Frontera Coah.- Invitan a la ciudadanía fronterense a presenciar el bonito festejo a los abuelos, con la coronación de la reina del adulto mayor, demostrando la integración de las personas de la tercera edad por parte del Ayuntamiento que preside Florencio Siller Linaje.

Mediante el DIF Municipal a cargo de la primera dama, Martha Zinnia Beltrán de Siller, invitan a la población a participar en el evento del lunes 13 de agosto en la plaza “La Lagunita”.

En punto de las 8:00 de la noche comenzará el festejo que tienen organizado, y que es para todas las personas que deseen asistir puesto que la entrada es gratis.

El alcalde Florencio Siller Linaje demuestra que cada sector de la población en Ciudad Frontera, es importante para su administración, y los adultos mayores son parte esencial, porque comparten su sabiduría y experiencia.

“Son nuestros abuelos una fuente de valores, de conocimiento, de amor y cariño, por eso queremos apapacharlos mediante este evento al cual está invitada toda la comunidad” señaló el Alcalde.