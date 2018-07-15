Jabatos campeón

El equipo Pastelitos no pudo ganarse la cereza para su pastel en el último juego de la temporada por el campeonato de la liga Rancho de la Candelaria, al ser derrotado por la imponente escuadra Jabatos del Pueblo.

Con un resultado de 5-2. El equipo Jabatos del Pueblo logra ser el mejor equipo de la categoría Primera Fuerza con sus principales delanteros Hugo Armando Valdez y Édgar Álvarez, que sacudieron las redes con sus disparos durante la temporada.

En el juego, Omar Aguilar y Alexis Esquivel del equipo Pastelitos, fueron los que evitaron la blanqueada con sus dos goles. A pesar de la presión que ejerció el equipo para conseguir el empate, la defensa de Jabatos se mantuvo bien colocada y aguantó la presión para responder a contragolpe.

Por los Jabatos, Édgar Álvarez hizo la punta en la lista de goleadores con 2 efectivos, Salvador Hernández, Alejandro Palacios y Luis Carrillo fueron los que sumaron con gol cada uno hasta marcar los 5 que les dieron el campeonato.