Liberan ejidatarios camino a Pozuelos

FRONTERA, COAH.- Una decena de ejidatarios se reunieron ayer para abrir el camino a Pozuelos que fue bloqueado con bordos de tierra, estas personas aseguran que se trata del camino real que es mucho más corto y reclaman el derecho de vía para alrededor de mil personas que usan este paso vehicular.

Juan Antonio Suárez Estrada, coordinador regional de la CNC indicó que no saben exactamente qué se va a construir en el lugar, pero tienen entendido que se trata de unos autocinemas y negocios comerciales.

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Jaime Santos Guía, secretario del ejido Pozuelos de Abajo.

Aclaró que no están en contra del progreso del lugar, pero no permitirán que se les bloquee, el camino, “si quieren hacer algo aquí que hablen con los ejidatarios”.

Explicó que hay tres puntos donde se construyeron bordos con tierra en el camino, pero justo donde se entra a esta vereda por el libramiento Carlos Salinas de Gortari, no hicieron un bordo, sino una zanja, que también cubrieron con oportunidad.

Con el uso de palas y herramientas, los ejidatarios se pusieron a remover la tierra hasta que quedó lo suficiente para que el paso de vehículos se reanudara.

Jaime Santos Guía, secretario del ejido Pozuelos de Abajo, dijo por su parte que son 57 familias, de las que en total son cientos de personas las que usan a diario este camino que conduce a Pozuelos de Abajo, Pozuelos de Arriba, Fresnillos y a las colonias Pueblo Nuevo y Jardines.

Son más de 50 familias las afectadas con el cierre de esta vía que es la más corta para llegar a su hogar.