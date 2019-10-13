Liberan plazas a ‘cuenta gotas’

FRONTERA, COAH.-El secretario de Educación Higinio González Calderón dijo durante su visita a este municipio que la federación está liberando plazas para maestros a “cuenta gotas”, toda vez que solo se liberaron 20 para este ciclo escolar que ya está en marcha, por lo que seguirán trabajando por medio de maestros interinos.

Libera federación solo 20 plazas para la Región, por lo que existe un déficit de 50 plazas para cubrir las necesidades de este ciclo escolar.

“En Coahuila se requiere un mayor número de plazas para todos los niveles, hemos realizado la revisión de las instituciones a las que aún les falta personal docente y aún existen más de 50 sin embargo, seguimos trabajado de diversas formas para que los estudiantes de todos los niveles reciban su instrucción de manera adecuada”.

Dijo que las 20 plazas liberadas por la federación son de nivel secundaria, sin embargo son los jardines de niños en donde aún se tiene un déficit considerable de docentes, por lo que se está solicitando la liberación de nuevas plazas para que se cubran por lo menos el 80 por ciento de las necesidades con las que se cuenta.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de docentes que cada año se gradúan de las universidades, el Secretario aseguró que todos los que estaban en las listas de espera y pasaron con buenas calificaciones el examen, ya están instalados en diversas instituciones, pero será durante el mes de noviembre y diciembre que se tengan nuevos espacios disponibles por las personas que se jubilan a finales de año.

Así mismo explicó que durante el ciclo escolar se liberan algunas plazas de maestros que se enferman o que fallecen por algún padecimiento, pero estos espacios se presentan de forma repentina por lo que no se pueden contabilizar.

“Estamos trabajando de forma adecuada pero con necesidades, actualmente existen 29 mil maestros en clases y faltan por lo espacios para acomodar a los que cada año se gradúan, por lo que esperamos que pronto se liberen nuevas plazas para beneficio del sector educativo del estado”.