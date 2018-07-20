Liquidará Alcalde deuda de Amador

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Cerca de 5.5 millones de pesos se ha aportado al pago de la deuda heredada por la pasada administración que encabezó Amador Moreno y se pretende liquidarla en lo que resta de este año, poco más de 10 millones de pesos entre deuda, infracciones y sanciones fue lo que recibió esta administración.

El alcalde Florencio Siller Linaje dio a conocer que es muy muy factible que se termine este año y la administración municipal con cero deuda, para entregar a la siguiente administración a partir del 2019 que también encabezará cuentas muy claras.

Dijo que al día de hoy hay buenas cuentas para entregar a la ciudadanía, se está haciendo una administración próspera en la que hay inversión en obra pública pero también pago a la deuda heredada, por eso confían cerrar el año con cero deuda y una inversión pública muy importante.

Destacó que no recibió solamente la deuda heredada por más de 8 millones de pesos sino también las infracciones, sanciones y todo lo concerniente, que va a rebasar los 10 millones de pesos

Señaló que hay rezagos desde el 2014 que se están cubriendo, pagos de pasivos de ese año pero no descartan que también los pueda haber de los años subsecuentes y eso aumentaría aún más la deuda, aunque confía que se mantenga como hasta ahora.