Lista nueva ruta

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- A solicitud de familias de nueva ampliación Occidental y fraccionamiento Las Torres, a partir de mañana a las 10 de la mañana se pondrá en marcha una nueva ruta de transporte público.

El regidor de Transporte José Ángel Ibarra Guajardo dio a conocer que vecinos de estos nuevos sectores no tenían servicio de transporte público y solicitaron al alcalde Florencio Siller Linaje extendiera la ruta de la colonia Occidental.

José Ángel Ibarra Guajardo, director de Transporte anunció el cambió de ruta.

Por lo que se realizaron algunas reuniones con los vecinos, así como estudios y pruebas de recorrido para determinar la ruta, se agregan 4 kilómetros más a la que ya estaba establecida para llegar a estas dos nuevas colonias donde hay cerca de mil 500 habitantes.

Dijo que después de establecer la nueva ruta, desde el fin de semana los transportistas y dirigentes están trabajando en los tiempos de recorridos que para el día de hoy debe estar listos.

El miércoles a las 10 de la mañana arrancará la nueva ruta y desaparecerá la anterior, entrará por la calle Occidental a Sor Juana Ines, volteara al sur en la Oaxaca para retornar a la colonia Occidental.

Destacó que con esta nueva ruta se espera darle servicio a muchas familias que antes tenían que recorrer a pie hasta 8 o 10 cuadras para tomar el transporte público.

Se trazó la nueva ruta.