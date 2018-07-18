Llega Furia Azul

San Buenaventura, Coahuila.- El próximo viernes 20 de julio llega a San Buena FeriAzul, en la plaza principal a las 12 del mediodía.

Durante el evento la directiva de los Acereros del Norte darán a conocer la celebración de los días San Buenaventura, invitando a los habitantes a disfrutar de juegos donde podrán entrar gratis presentando identificación oficial como su credencial de elector.

En la FeriAzul estarán presentes los personajes del “Horno más Grande de Monclova”, Ganancio y La Furia para animar a los sambonenses en concursos entre asistentes para obtener cortesías de entrada a los siguientes juegos en Monclova y sorpresas a los aficionados.

La Presidencia Municipal a través de Fomento Deportivo, los coordinadores Martín Martínez y Javier Flores Rodríguez, invitaron al Club de Beisbol Acereros, quienes llevarán la Feria donde darán a conocer el día San Buenaventura, en el cual todos los habitantes del municipio podrán ingresar al estadio.

El departamento de Deportes apoyará a los aficionados de San Buena con dos camiones para que asistan.

Las mascotas Ganancio y La Furia presentarán dinámicas de activación y concursos que Club Acereros de Monclova y Fomento Deportivo compensarán con agradables premios.