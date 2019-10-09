Llega hoy a San Buena Copa Zaachila

San Buenaventura, Coah.- La Presidencia Municipal de San Buenaventura a través de Fomento Deportivo y dirección de Acereros del Norte invitan a todos los aficionados al béisbol a presenciar la llegada de la Copa del equipo Acereros obtenida por el campeonato 2019.

Hoy 10 de Octubre la ruta de la Copa Zaachila, llegará a San Buenaventura donde al igual en los municipios de la región también estará la Copa de los Campeones en los siguientes horarios:

San Buenaventura

• Plaza Principal de 9:30 am a 10:30 am

• Súper Gutiérrez 11:00 am a 1:00 pm

Agradeciendo al Lic. Gerardo Benavides Presidente del Equipo, Carlos Villarreal , Jesus Oropeza y toda la empresa Acereros del Norte por traer a los grandes aficionados la Copa de la Serie del Rey.

Los ciudadanos podrán acudir solos, en grupo o con su familia para tomarse la foto del recuerdo.

Se instalará un stand con fondo alusivo al campeonato y la presencia de los personajes del equipo “Furia y Ganancio” para mayor realce con la afición.