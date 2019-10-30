Llegan floristas a San Buena

SAN BUENAVENTURA-COAH.- La Plaza Principal se llenó de color y aroma por las flores del Día de Muertos, desde el pasado martes arribaron más de 15 vendedores que ya están listos para ofrecer arreglos a las personas que acudirán a los panteones a visitar a un ser querido ya fallecido este 1 y 2 de noviembre.

Empezó la venta de flor en la plaza principal por el día de muertos.

Los vendedores son de diversos estados del país, quienes tienen que recorrer largos kilómetros para llegar al municipio de San Buenaventura en donde esperan tener buenas ventas o al menos sacar para regresarse a la ciudad en donde radican.

A comparación de años anteriores, han llegado más comerciantes a la ciudad los cuales aseguran que aunque se elevó el precio de algunas flores tratarán de darla a muy buen precio a los clientes.

Rosa María Fuentes Rivera, es del estado de Hidalgo y dijo que su esposo invirtió alrededor de 40 mil pesos y hay veces en que ni la inversión logran llevarse pero el panorama pinta bien a pesar de que haya más floristas en la plaza, “está el cinco para cada uno”.

Indicó que año con año viene a esta localidad en los días de celebración, el pasado mayo no se llenó la plaza y por esta celebración próxima si, “a ver cómo nos va, a veces perdemos, a veces ganamos”, dijo.