Llegan más de 200 familias a Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un promedio de 200 familias procedentes de distintos estados de la República y el extranjero han acudido a al departamento de Turismo en busca de información y orientación para realizar visitas a los principales atractivos que tiene el pueblo.

Satisfecho porque en el poco tiempo y justo ahora que el pueblo está de fiesta, la cantidad de visitantes se ha incrementado al grado de que la ocupación hotelera está a su máxima capacidad, el director de Turismo, René Manrique Chávez, dijo que en estos meses Cuatro Ciénegas tiene mucho que ofrecer comenzando con la reserva natural contemplada dentro del Área Natural Protegida.

Narra el entrevistado que cada año sucede algo singular en el pueblo pues muchos cieneguenses regresan justamente para la celebración que se prepara en este mes además para visitar a sus familias y recordar viejos tiempos cumpliéndose de esa forma el slogan que está al pie del escudo que dice “Siempre fieles a su tierra”.

Volvemos a los tiempos de antes cuando todos nos reunimos aunque sea para saludarnos, pero ahora las cosas son distintas porque recibimos muchas personas y familias completas del exterior que vienen a conocer el pueblo así que el compromiso que tenemos es darles un buen servicio de orientación y apoyo para que se sientan a gusto.

Reconoció que el atractivo turístico que priva en esta localidad se debe en parte a los parajes naturales que la circundan , lo que lleva a que en temporadas la cantidad de visitantes se incremente aunque ya es una tradición recibir personas de todos lados los fines de semana sin importar las condiciones climatológicas.